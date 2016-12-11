İtalya’da yeni hükümeti kurma görevi Gentiloni'de

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, ülkede geçen pazar yapılan anayasa değişikliği referandumundan ağır yenilgiyle çıktıktan sonra istifa eden Başbakan Matteo Renzi liderliğindeki koalisyon hükümeti yerine yeni hükümeti kuması için Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni’yi görevlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’de Cumhurbaşkanı Mattarella ve Gentiloni arasında gerçekleşen 50 dakikalık görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Ugo Zampetti, “Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurma görevini Paolo Gentiloni’ye vermiştir. Paolo Gentiloni de bu hakkı kendinde saklı tutarak görevi kabul etmiştir.” dedi.

Zampetti’nin ardından kısa bir açıklama yapan Gentiloni de kendisini bu göreve layık gördüğü için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederken, "Bu benim için bir başka onur vesilesi. Onur ve sorumluluk içinde görevimi yapmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Görevinden ayrılan Başbakan Matteo Renzi’nin referandum sürecinde söz verdiği gibi kaybettiği için istifa ettiğini ve bu nedenle de yeniden hükümeti kurma görevini kabul etmediğini hatırlatan Gentiloni, “İstişareler, Renzi’nin tutarlılığının saygıyı hak ettiğini gösterdi. İstişareler, aynı zamanda yeni hükümet için sorumluluk paylaşılması gerektiğini de ortaya koydu.” diye konuştu.

Parlamentonun her iki kanadında en çok sandalye sayısına sahip olmasına karşın Gentiloni’nin partisi Demokrat Partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu bulunmuyor. Bu nedenle Gentiloni, muhalefet partilerini sorumluluk paylaşımına davet ederken, vakit kaybetmeden partilerle hükümet için istişarelere başladı.