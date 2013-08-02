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Dünya

İtalya'da yargıtay Berlusconi'nin hapis cezasını onadı

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'ye vergi yolsuzluğu nedeniyle verilen ve 3 yılı affa giren 4 yıl hapis cezasının 1 yılını, ev hapsi ya da sosyal hizmetlerde geçirecek

02 Ağustos 2013 01:00

İtalya'da yargıtay, eski başbakan Silvio Berlusconi'ye vergi yolsuzluğu nedeniyle verilen hapis cezasını onadı. Berlusconi bu davada 4 yıl hapis cezası almıştı. 76 yaşındaki eski başbakan, 3 yılı affa giren 4 yıl hapis cezasının 1 yılını ev hapsi ya da sosyal hizmetlerde geçirecek.

ntvmasnbc.com'da yayımlanan habere göre, Başbakanlık görevini terk etmesinin ardından, Berlusconi’nin sahip olduğu özel televizyon ağı hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, Gruppo Mediaset’in ABD filmlerini yayınlamak için gerekli hakkı yurt dışındaki şirketler aracılığıyla elde ettiğini ve vergilerden kaçınmak için ödemeler hakkında yalan bildirimde bulunduğu iddiasını inceliyordu.

Savcılar, Berlusconi’nin televizyon ağında gösterilen yaklaşık üç bin filmin yayın hakkı için istenilen paranın abartıldığını, filmler için yeniden lisans ayarlanarak ortaya çıkan 250 milyon Euro kazancın, söz konusu dolandırıcılığın arkasındaki firmalar tarafından paylaşıldığını belirtti.

Televizyon ağına yönelik diğer suçlamalar arasında, mali raporlarda gerçek rakamların üzerinin örtülmesi de bulunuyordu.

 

Dava 2006 yılında başlamıştı
 
 

Berlusconi’nin iş ortaklarını ve özel televizyon ağını hedef alan soruşturma 2006 yılında başlatılmıştı. Başbakanlık statüsüyle yargıyı atlatmaya çalışan Berlusconi, çıkardığı dokunulmazlık yasasıyla soruşturmadan uzak kalmayı başarmış ancak Anayasa Mahkemesi bu yasayı daha sonra iptal etmişti.

Berlusconi, iş dünyasında gerçekleştirdiği anlaşmalardan dolayı geçmişte birçok defa soruşturmaya tabi tutulmak istendi. Her zaman suçlamaları reddeden Berlusconi, açılmak istenen davaların siyasi tabanlı olduğunu öne sürmüştü.

Öte yandan, Milano’da Berlusconi aleyhine görülen bir diğer davada, eski İtalyan başbakanının yaşı küçük kızlarla para karşılığı ilişkiye girmek suçlamasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

 

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