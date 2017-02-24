İtalya'da "vicdani retçi" jinekolg tartışması

Övgü Pınar



İtalya'nın başkenti Roma'da bir hastanenin, kürtaja karşı çıkmayan iki jinekoloğu işe alması polemik yarattı.

San Camillo Hastanesi'nin, yalnızca kürtaj yapan doktorlara açık iş ilanı vermiş olması Katolik Kilisesi'nden ve muhafazakar kesimden tepki çekti.

İtalya'da kürtaj 1978'den bu yana yasal olsa da, doktorlara "vicdani ret" hakkı tanınıyor. Katolik inancının da etkisiyle doktorların büyük kısmının bu haktan faydalanarak kürtaj yapmayı reddettiği belirtiliyor. Ülke genelinde vicdani retçi doktorların oranı yüzde 70'ken, muhafazakar bölgelerde bu oran yüzde 90'a yaklaşıyor. Bu sebeple, kürtaj resmi olarak yasal olsa da uygulamada fiili güçlüklerle karşılaşılabiliyor.

San Camillo Hastanesi'nin yasalarla garanti edilen bu servisi sunabilmek amacıyla vicdani retçi olmayan iki doktoru işe alması, konuyu yeniden tartışmaya açtı. Katolik Kilisesi'nin İtalya'daki yönetim birimi olan Piskoposlar Konferansı bu girişimin, doktorlara vicdani ret hakkı tanıyan yasanın ihlali anlamına geldiğini öne sürdü. İtalyan Katolik Kilisesi'ne bağlı Avvenire gazetesi de "vicdani retçilere karşı ayrımcılık yapıldığını" yazdı.

Sağ kanattaki Libero gazetesi de yalnızca kürtaj yapan doktorların işe alınmasını "suç" ve "şantaj" olarak değerlendirdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin devreye girerek, yasaların yalnızca vicdani retçi olmayanlara yönelik iş ilanı verimesini öngörmediğini söyledi.

Ulusal Tabip Odası Federasyonu da, işe alımda bu tür kriter uygulamalarının "haksız rekabet" teşkil ettiğini belirterek San Camillo'nun iki doktorun işe alımını iptal etmesini istedi.

'Esas kadınların hakkı engelleniyor'

Öte yandan San Camillo Hastanesi'nin bağlı olduğu Lazio Bölge Yönetimi kararı savunarak, kürtaj yapacak doktorlara ihtiyaç olduğu için vicdani retçi olmayan doktorların işe alındığını belirtti. Lazio Bölge Başkanı Nicola Zingaretti, "Vicdani ret hakkı yüzde 100 garanti ediliyor. Ancak San Camillo Hastanesi vakasında, yalnızca gebeliğin sona erdirilmesi taleplerini yerine getirme hizmeti için 2 personel alımı yapıldı" dedi.

Zingaretti, "Lazio bölgesinde görev yapan vicdani retçi doktorların oranı yüzde 78. Esas, kadınların gebeliğe son verme hakkı fiili olarak engelleniyor" diye konuştu.

İktidardaki Demokratik Parti'den Senatör Daniela Valentini de San Camillo'nun kürtaj yapmaya karşı olmayan iki doktor alarak "kadınlara haklarını garanti ettiğini" söyledi.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası olan Cgil de, az sayıda olmaları nedeniyle vicdani retçi olmayan doktorların çok ağır bir iş yüküyle karşılaştığını vurguladı ve San Camillo'nun kararının diğer hastaneler tarafından da uygulanması çağrısı yaptı.

Sosyal medyada devam eden tartışmada ise jinekologluk yapanların kürtajı reddetme hakkı olmadığını ve devletin bu hizmeti garanti etmesi gerektiğini savunanların yanı sıra hastanenin kararını yasa dışı diye eleştirenler de bulunuyor.