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Dünya

İtalya'da üç katlı bina yıkıldı ROMA (A.A)

03 Ekim 2011 22:39

-İtalya'da üç katlı bina yıkıldı ROMA (A.A) - 03.10.2011 - İtalya'nın güneyinde üç katlı binanın yıkılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü.  İtalyan LaPresse ajansı, ülkenin güneydoğusunda Puglia bölgesindeki Barletta kentinde yenileme çalışmaları yapılan üç katlı bir binanın yıkıldığını duyurdu. Haberde, binada 3 ya da 4 ailenin yaşadığı, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü belirtildi. Gaz şirketi yetkilileri, binanın yıkılmasına, gaz kaçağının yol açmış olması ihtimalini yok saydılar.

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