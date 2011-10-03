-İtalya'da üç katlı bina yıkıldı ROMA (A.A) - 03.10.2011 - İtalya'nın güneyinde üç katlı binanın yıkılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü. İtalyan LaPresse ajansı, ülkenin güneydoğusunda Puglia bölgesindeki Barletta kentinde yenileme çalışmaları yapılan üç katlı bir binanın yıkıldığını duyurdu. Haberde, binada 3 ya da 4 ailenin yaşadığı, ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü belirtildi. Gaz şirketi yetkilileri, binanın yıkılmasına, gaz kaçağının yol açmış olması ihtimalini yok saydılar.