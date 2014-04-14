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Dünya

İtalya'da tüp bebekler karıştı, kadınlar 'yanlış' bebeğe hamile kaldı

İtalya'da iki çifte ait embriyoların karıştırıldığı ortaya çıktı. Kadınlardan biri, diğer çifte ait embriyolarla ikizlere hamile kaldı

14 Nisan 2014 18:43

İtalya’nın başkenti Roma'da bulunan Sandro Pertini Hastanesi'nde iki çifte ait döllenmiş embriyoların karıştırıldığı iddia edildi. Hamile kalan kadınlardan biri, diğer çiftin embriyosundan ikiz bebek bekliyor. İddialar üzerine tüp bebek işlemleri geçici olarak durduruldu.

Ülke basınında geniş yer verilen habere göre, tüp bebek yöntemiyleçocuk sahibi olmak isteyen iki çiftin 4 Aralık'taki işlemleri sırasında devlet hastanesinde hata yapıldı. Çiftlerin embriyoları karıştırılırken, kadınlardan biri, diğer embriyodan ikiz bebeklere hamile kaldı. Yapılan vahim hata, bebeklerle ebeveynler arasında genetik bir uyumsuzluk tespit edilmesi üzerine ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, skandalı araştırması için bir komisyon görevlendirdi. Bu sarsıcı haberi geçen ay alan ve ikiz bebek bekleyen 40'lı yaşlardaki psikolog çiftin avukatı Michele Ambrosini, müvekkillerinin bir kürtaj kararı almadığını, bebekleri dünyaya getirmek istediklerini duyurdu. Mağdur çiftin, hastane hakkında yasal işlem başlattığı belirtildi.

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