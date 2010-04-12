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Dünya

İtalya'da tren kazası: 11 ölü, 28 yaralı

İtalya'da meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 11'e çıktığı, yaralı sayısının 28 olduğu belirtildi.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - İtalya'nın kuzeyindeki Alto Adige bölgesinde meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 11'e çıktığı, yaralı sayısının 28 olduğu belirtildi.


Kaza mahallindeki yetkililer, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.


Olay yerindeki ilk incelemelerin, trenin raydan çıktığı kazanın, demir yolu hattı üzerindeki toprak kaymasından kaynaklandığı biçimindeki tahmini doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.


İtalya'nın özerk bölgelerinden biri olan Alto Adige'de Castelbello ve Laces arasında Türkiye saatiyle 10:05'te banliyö treninin raydan çıkıp bir kayaya çarptığı kaza mahallinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.


Sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, İtalya'nın Avusturya ve İsviçre sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede, bu sabah tren kazasına sahne olan demir yolunun, daha önce mevcut eski hat üzerine yeniden inşa edildiği ve açılışının 2005'te yapıldığına da işaret edilmişti.

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