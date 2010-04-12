İtalya'da tren kazası: 11 ölü, 28 yaralı

T24 -



Kaza mahallindeki yetkililer, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.





Olay yerindeki ilk incelemelerin, trenin raydan çıktığı kazanın, demir yolu hattı üzerindeki toprak kaymasından kaynaklandığı biçimindeki tahmini doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.





İtalya'nın özerk bölgelerinden biri olan Alto Adige'de Castelbello ve Laces arasında Türkiye saatiyle 10:05'te banliyö treninin raydan çıkıp bir kayaya çarptığı kaza mahallinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.





Sabah saatlerinde yapılan ilk açıklamada, İtalya'nın Avusturya ve İsviçre sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede, bu sabah tren kazasına sahne olan demir yolunun, daha önce mevcut eski hat üzerine yeniden inşa edildiği ve açılışının 2005'te yapıldığına da işaret edilmişti.