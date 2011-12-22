-İtalya'da tasarruf paketi Senato'dan güvenoyu aldı ROMA (A.A) - 22.12.2011 - İtalya'da teknokrat Mario Monti hükümeti tarafından hazırlanan 33 milyar avro tutarındaki tasarruf paketi, Cumhuriyet Senatosu'ndan güvenoyu aldı. Parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu'nda yapılan oylamada, hükümetin 2014 yılına kadar 33 milyar avro değerinde harcama kesintisi ve vergi artışını öngören yeni tasarruf paketi için yapılan güvenoylamasında 257 ''Evet'', 41 de ''Hayır'' oyu çıktı. Bu sonuçla tasarruf paketi yasalaşmış oldu. Oylamanın ardından paketin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Monti, şimdi ikinci faslın başladığını söyledi. Teknokrat Monti hükümetine destek veren parlamentonun en büyük iki partisinden biri olan Demokrat Parti'nin (PD) Senato grup başkanvekili Anna Finocchiario da bu paketle İtalya'nın tekrar Avrupa'daki yerini alacağını kaydetti.