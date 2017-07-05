İtalya'da tarlada dev Putin portresi

İtalya’nın kuzeyinde buğday tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in büyük bir portresi yapıldı.

ANSA ajansından yapılan açıklamada, portreyi sanatçı Dario Gambarin’in yaptığı belirtildi. Gambarin daha önce Barack Obama, Donald Trump, Fidel Castro ve Franciscus’un portrelerini de yaptı.

Sanatçı 25 bin metrekarelik tarlada portreyi yapabilmek için özel teknoloji kullandı.

Putin’i seçmesinin ekonomik sorunlardan Suriye ve Ukrayna’daki uluslararası krizlere kadar önemli konuların ele alınacağı G20 zirvesindeki görüşmeden kaynaklandığı belirtildi. Gambarin portrenin yanına Rus liderin soyadını yazdı.

Sanatçının çalışmasını görmek için yukarıdan kuş bakışıyla bakmak gerek.