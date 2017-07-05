T24 LogoT24 Logo
Dünya

İtalya'da tarlada dev Putin portresi

Sanatçı 25 bin metrekarelik tarlada portreyi yapabilmek için özel teknoloji kullandı

05 Temmuz 2017 16:18

İtalya’nın kuzeyinde buğday tarlasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in büyük bir portresi yapıldı.

ANSA ajansından yapılan açıklamada, portreyi sanatçı Dario Gambarin’in yaptığı belirtildi. Gambarin daha önce Barack Obama, Donald Trump, Fidel Castro ve Franciscus’un portrelerini de yaptı.

Sanatçı 25 bin metrekarelik tarlada portreyi yapabilmek için özel teknoloji kullandı.

Putin’i seçmesinin ekonomik sorunlardan Suriye ve Ukrayna’daki uluslararası krizlere kadar önemli konuların ele alınacağı G20 zirvesindeki görüşmeden kaynaklandığı belirtildi. Gambarin portrenin yanına Rus liderin soyadını yazdı.

Sanatçının çalışmasını görmek için yukarıdan kuş bakışıyla bakmak gerek.

ETİKETLER

İtalyaPutinTarlaPortreÇizildiDevRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24