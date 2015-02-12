İtalya'da soykırım inkarına 3 yıl hapis öngeren yasa tasarısına onay

İtalya Senatosu, soykırımı inkâra 3 yıla kadar hapis cezasını içeren yasa tasarısını onayladı Parlamentonun üst kanadı olan Cumhuriyet Senatosu, başta Holokost (Yahudi soykırımı) olmak üzere soykırımları ve insanlığa karşı suçları inkar edenlere 3 yıla kadar hapsi öngören yasa teklifini kabul etti.

Söz konusu tasarının yasalaşması için Temsilciler Meclisi´nde de oylanması ve cumhurbaşkanının onayından geçmesi gerekiyor.

İtalya Senato Genel Kurulu, bir grup parlamenterin girişimiyle hazırlanan yasa tasarısını, dün öğleden sonra ve bu sabah tartışmaya açtı.

Soykırım ve insanlığa karşı suçlar ile savaş suçlarına ilişkin 1975 tarihli yasanın bazı maddelerinde değişikliği öngören tasarı daha sonra oylamaya açıldı ve 234 evet, 8 çekimser ve 3 ret oyuyla kabul edildi.

Önümüzdeki günlerde parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi´nin onayına da sunulacak olan tasarı, `Yahudilere ve diğer etnik azınlıklara karşı yapılan soykırımlar, savaş ve insanlığa karşı suçların alenen inkarı, aşağılanması ve önemsizleştirilmesi gibi davranışlarda bulunulması´ halinde 3 yıla kadar hapis ve 10 bin Euro para cezasını öngörüyor.

Tasarı, başta koalisyonun büyük ortağı Demokrat Parti (PD) olmak üzere hemen hemen tüm partilerin desteğini alsa da, bazı parlamenterler, soykırım inkarıyla yasalar yoluyla değil, sosyal ve kültürel alanda mücadele edilmesi gerektiğini savundu.

'Ermeni katliamı' belirtilmedi

İtalya´da 2007 yılında da inkara ilişkin bir yasa tasarısı hazırlanmış, ancak fikir özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle şiddetli tartışmalara yol açmıştı.

Bu kez de bazı parlamenterlerin düşünce ve araştırma özgürlüğünün kısıtlanacağı şüpheleri taşıması üzerine bazı noktalar yeniden gözden geçirilerek, değiştirildi.

Bazı senatörler, sadece Holokost´u metinde açıkça belirttiklerini ve diğerlerini ise "etnik azınlıklara yönelik soykırımlar" genellemesiyle ele alma hassasiyetini gösterdiklerini vurguladı.

La Stampa gazetesi, düşünce özgürlüğünü kısıtlayacağını ve hassas uluslararası etkileri olacağını düşünen aşırı sağcı Kuzey Birliği´nin (Lega Nord) bu yasaya onay vermediğini yazarak, öncelikli olarak "Ermenilere karşı soykırım yapmak" ile suçlanan Türkiye´nin başta geldiğini yazdı.

‘Nazi ideolojisine karşı bir yasa’

Adalet Bakan Yardımcısı Cosimo Ferri, söz konusu yasa taslağının, İtalyan ve diğer Avrupa ülkelerinin yasalarıyla aynı çizgide olduğunu söyleyerek, "Söz konusu yasa, komisyonun da düzenlemeler yaptığı gibi düşünce özgürlüğünü kısıtlayan değil, Nazi ideolojisine karşı koyan bir araç olarak anlaşılmalıdır" dedi.

PD´nin Senato Adalet Komisyonu´ndaki temsilcisi Giuseppe Lumia ise, "Ülkemiz yeni bir sayfa açtı. İnkarcılığın suç sayılması bir dönüm noktasıdır. Holokost´u ve diğer soykırımları inkar, birçok ülkede olduğu gibi bizde de cezaya tabi olacak. Araştırmacıların, özgürce çalışmalarını ihlal etmeden ve özgür düşünceye darbe vurmadan, gerçekleri inkarcılığı cezalandıran, teknik olarak oldukça güçlü bir seçim yaptık" diye konuştu.

Tasarının ilk onayını almasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden İtalyaYahudi Cemaati Birliği Başkanı Renzo Gattegna de, "Bu, ülkemiz için çok önemli bir sayfa ve herkesin özgürlüğünü savunan koruma kalkanı inşa eden bir ölçüdür, Holokost´u inkar ve bunun kurbanlarına hakaret edenlere ise bir darbedir" dedi.

'AB çizgisinde bir karar'

İtalyan parlamenterler, böylece ülkelerinin de, Avrupa Birliği´nin (AB) 2008´de aldığı karar çizgisine oturduğunu belirtti.

AB Konseyi´nin, "ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli şekilleri ve ifadelerine karşı ceza hukuku yoluyla mücadele" hakkındaki 28 Kasım 2008 tarihli Çerçeve Kararı´yla AB; yabancı düşmanlığı, ırkçılık, soykırım inkârcılığı konusunda bütün üye ülkelerin yasa çıkarmaları ve bu suçları işleyenlerin cezalandırılmasını istiyor.