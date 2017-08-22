İtalya'da sosyal deney: Samuel L. Jackson ve Magic Johnson'ı sığınmacı sanıp hedef gösterdiler!

İtalya'da bir karikatüristin sosyal deneyi sosyal medyayı karıştırdı. Ünlü oyuncu Samuel L. Jackson ve eski basketçi Magic Johnson'un, ellerinde lüks alışveriş torbalarıyla göründüğü bir fotoğrafını 'sığınmacılar'a aitmiş gibi gösteren paylaşım, sığınmacı politikalarını eleştiren yorumlar yaptırdı.

ABD'li Breitbart dergisinin ünlü Alman futbolcu Lukas Podolski'nin fotoğrafını sığınmacılarla ilgili bir haberinde kullanılmasının ardından, şimdi de Hollywood'un ünlü aktörü Samuel L. Jackson ve eski NBA yıldızı Magic Johnson benzer bir yanlış anlamaya konu oldu.



Sputnik'in haberine göre, İtalya'nın Toscane şehrinde tatillerini geçiren ikilinin, ellerinde Prada ve Louis Vitton gibi lüks markaların alışveriş torbalarıyla bir bankta otururken çektirdiği fotoğraf, Johnson tarafından Twitter'da paylaşıldıktan sonra İtalyan karikatürist Luca Bottura'nın 'sosyal deneyine' malzeme oldu.



Bottura, Johnson'ın "Sam'le İtalya'nın Forte dei Marmi bölgesindeki bir banka oturmuşuz. Bir baktık ki insanlar bizimle fotoğraf çektirmek için kuyruğa giriyor" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafın metnini yeniden yazdıktan sonra Twitter hesabından yayınladı: "Bordei'nin (İtalyan Temsilciler Meclisi Başkanı) ayırdığı 'kaynakların' nereye gittiği belli oluyor: Forte dei Marmi'deki Prada için hepimizden kişi başı 35 euro! Sen de kızgınsan bu fotoğrafı paylaş!!!”

Bottura'nın 'Utanç!' başlığını attığı paylaşım, ülkelerine gelen sığınmacıların 'aşırı lüks tüketiminden' rahatsız olan kızgın İtalyanlar tarafından sosyal medyada hızla yayıldı.



Paylaşımın yayılmasının ardından fotoğrafı bir sosyal deneyin parçası olarak paylaştığını söyleyen Bottura, deneyiyle, önyargıların gerçeğin kendisinden daha güçlü olduğunu kanıtladığını savundu: "Bu fotoğraf binlerce kişi tarafından paylaşıldı ama paylaşanların yalnızca yüzde kırkı bunun planlı bir kışkırtma olduğunu anladı, yüzde otuzu çileden çıktı, yüzde yirmisi beni Samuel Jackson ve Earvin 'Magic' Johnson'u tanımayarak ırkçılık yapmakla suçladı. (Kalan yüzde onu söylemeyeceğim)."



İtalyan Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Bodrini'nin sığınmacı politikacıları İtalya'daki belli bir kesim tarafından 'fazla açık' olduğu gerekçesiyle ağır eleştirilere maruz kalıyor.