-İTALYA'DA ŞİKE SKANDALI ROMA (A.A) - 01.06.2011 - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun eski kaptanı Giuseppe Signori'nin de arasında bulunduğu 16 kişi, şike ve bahis skandalı iddiasıyla gözaltına alındı. İtalya polisinin, Cremona merkezli yürüttüğü operasyonda, İtalya'nın 10'dan fazla kentinde olayla bağlantılı birçok kişi gözaltına alındı. Serie B'yi ilk iki sırada bitirip Serie A'ya yükselen Atalanta ve Siena takımlarının maçlarının soruşturulduğunu belirten yetkililer, bu takımların yeniden Serie B'ye dönme risklerinin bulunduğunu ifade ettiler. Daha çok Serie B ve Serie C'yi kapsayan toplam 18 maçın gözlem altında bulunduğu belirtildi.