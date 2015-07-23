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Dünya

İtalya'da siesta zamanı köpek bile havlayamayacak

İtalya'nın güneyindeki bir kasabada 14:00-16:00 saatleri arasında havlayan köpeklerin sahiplerine 500 Euro'ya kadar ceza uygulanacak

23 Temmuz 2015 19:56

İtalya’da bir belediye, siesta saatlerinde köpek havlamasını yasakladı. Yasağa uymayan köpek sahiplerine para cezası uygulanacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde yer alan Controne kasabasındaki yasak kararı, Belediye Başkanı Nicola Pastore'nin talimatıyla alındı. Başkan, öğleden sonra 14:00-16:00 saatleri arasındaki siesta sırasında etrafı rahatsız edecek şekilde havlayan köpeklerin sahiplerine para cezası verileceğini duyurdu.

Yasağa göre, uygunsuz zamanlarda havlayan köpeklerin sahiplerine 25-500 Euro para cezası kesilebilecek. Kararda, "Köpek sahipleri, geceleri ya da 14:00-16:00 arasındaki dinlenme saatlerinde hayvanlarının kamu huzurunu bozacak şekilde yüksek ses çıkarmasını önlemek zorundadır" deniliyor.

Ev, bahçe ve çiftlik bekçisi olarak kullanılan köpeklerin yoldan geçenleri rahatsız etmemesi uyarısında da bulunuluyor.

 

Köpekler de düşünülmüş

 

Belediyenin kararları arasında köpeklerin hayat kalitelerini arttıracak önlemler de yer alıyor. Örneğin köpeklerin tasmalarının ip uzunluğunun en az 5 metre olması, açık havada bağlı tutulan köpeklerin yemek ve su kaplarına rahatlıkla erişebilmesinin sağlanması, hayvanların hiçbir şekilde terk edilmemesi de kararlar arasında.

İtalya'da birçok belediyede, siesta saatlerinde ev içi tadilat gibi gürültülü işler yapılmasına karşı yasaklar var.

Özellikle turistik olmayan küçük kent ve kasabalarda siesta saatlerinde açık iş yeri bulmak da güç olabiliyor.

 

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