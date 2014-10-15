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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da sel felaketi

İtalya’nın kuzeyinde günlerden beri etkili olan sağanak yağış can alıyor.

15 Ekim 2014 15:05


Cenova'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi Cenova ve Trieste'de etkili oldu. Caddeler ve işyerleri çamurla kaplandı. Maddi hasarın milyonlarca euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

Floransa'nın güneyindeki Grosseto'da taşan nehir suları içinde iki emekli kadının bulunduğu bir aracı sürükledi. Araçtakiler kurtarılamadı.

İtalyan haber ajansı Ansa, kurtarma çalışmalarına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra gece görüş cihazıyla donatılmış helikopterlerin de katıldığını bildirdi.

Yetkililer, Grosseto'da onlarca kişinin güvenli yerlere nakledildiğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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CenovaTriesteGrossetoAnsaDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/BÖ

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