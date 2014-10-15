İtalya'da sel felaketi



Cenova'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi Cenova ve Trieste'de etkili oldu. Caddeler ve işyerleri çamurla kaplandı. Maddi hasarın milyonlarca euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

Floransa'nın güneyindeki Grosseto'da taşan nehir suları içinde iki emekli kadının bulunduğu bir aracı sürükledi. Araçtakiler kurtarılamadı.

İtalyan haber ajansı Ansa, kurtarma çalışmalarına sivil savunma ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra gece görüş cihazıyla donatılmış helikopterlerin de katıldığını bildirdi.

Yetkililer, Grosseto'da onlarca kişinin güvenli yerlere nakledildiğini açıkladı.