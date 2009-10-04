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Dünya

İtalya'da sel bilançosu: 20 ölü, 33 kayıp

04 Ekim 2009 05:22

İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina yakınlarında dün meydana gelen sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükselirken, halen kayıp durumdaki 33 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Başbakan Silvio Berlusconi, selden zarar gören beldeleri en kısa sürede ziyaret edeceğini belirterek, "Durum son derece vahim. Ölü sayısı muhtemelen 50'yi bulacak" dedi.

Sivil savunma yetkilileri, yüzlerce felaketzedenin geçici olarak Messina ve çevre beldelerdeki otellere yerleştirildiğini açıkladı.

Scaletta Zanclea ve Giampilieri beldelerinin kara ve demir yollarındaki hasar nedeniyle çevre beldelerle bağlantısının halen kopuk olduğu da kaydedildi.

Hükümet selden zarar gören beldelerde olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı.

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