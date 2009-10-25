İtalya'da seks skandalı

İtalya'nın yanısıra Lazio bölgesinin de başkenti olan Roma, seks skandalıyla sarsıldı.



CnnTürk'ün haberine göre Lazio Bölge Başkanı Piero Marazzo, bir travestiyle ilişkisini belirleyen görüntüler yüzünden şantaja maruz kaldığının ortaya çıkmasının ardından yetkilerinden feragat etme kararı aldı.



Merkez sola mensup Piero Marazzo'nun attığı bu adımın istifayla sonuçlanması güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.



Çektikleri görüntülerle Marazzo'ya şantaj yaptıkları belirlenen 4 jandarma ise tutuklandı.



Marazzo, bugün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kamuoyuna ve yargıya yansıyan olay nedeniyle yetkilerinden feragat kararı aldığını belirterek, yetkilerini Lazio Bölge Yönetimi Başkanı Yardımcısı Esterino Montino'ya devrettiğini duyurdu.



Marazzo'nun, "Zaaflarıma yenik düştüm. Görevde kalmam doğru değil" dediği öğrenildi. Montino ise, Marazzo'nun olaydan büyük üzüntü duyduğuna dikkati çekerek, "Olay Marazzo'da derin bir üzüntü yaratmıştır. Bu nedenle de yetkilerinden feragat etmeyi kararlaştırmış bulunmaktadır. Bu süreci müteakiben istifasını sunacağı inancındayım" diye konuştu.



Edinilen bilgilere göre Marazzo, savcılığa verdiği ifadede, travestiyle ilişkisini gösteren 1.5 dakikalık görüntüyle kendisine şantaj yapmış olan 4 jandarmaya 8 bin Euro ödemiş olduğunu da itiraf etti.



Olayın ise, 4 jandarmanın, çektikleri görüntüleri 150 bin Euro karşılığında medyaya satma girişimleri sırasında günyüzüne çıktığı kaydedildi.