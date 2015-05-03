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Spor

İtalya'da şampiyon Juventus

Juventus art arda dördüncü kez, toplamda 31. defa lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi

03 Mayıs 2015 00:54

Sampdoria deplasmanında 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, toplamda 31, İtalya Ligi’nde art arda dördüncü şampiyonluğuna ulaştı.

İtalya Ligi’nde Juventus, Sampdoria’yı deplasmanda 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ntvspor’da yer alan habere göre, 32. dakikada Lichtsteiner’in ortasını ağlara gönderen Arturo Vidal, Ocak ayından bu yana ilk golünü kaydetti.

58’de Juventus, Carlos Tevez ile ikinci gole yaklaştı. Ancak Arjantinli forvetin köşeye gönderdiği topu kaleci Viviano müthiş bir refleksle çıkarttı.

34 maçta 24. galibiyetiyle 79 puana yükselen Juventus, bir maçı eksik Lazio ile bitime dört hafta kala puan farkını 17’ye çıkarttı ve şampiyonluğunu ilan etti.

Juventus art arda dördüncü kez, toplamda ise 31. defa lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Sampdoria ise son 6 maçta 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle düşüşünü sürdürdü ve 51 puanla Avrupa Kupaları’na katılma şansını zora soktu.

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