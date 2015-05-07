Roma Havalimanı'nda yangın çıktı, THY seferleri iptal

İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Fiumicino – Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nın 3. terminalinde bagaj bölümünde yangın çıktı. İlk bilgilere göre yangın uluslararası seferlerin yapıldığı 3'üncü terminalin bagaj bölümünde çıktı.

Yangın üzerine havaalanı geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 3 kişinin dumandan zehirlendiğini, yangının çıkış nedeninin bilinmediğini açıkladı.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı havaalanına sevk edildi. İtfaiye araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla havaalanına çıkan otoyol geçişlere kapatıldı.

Yayınlanan notam sonucu havalimanı saat 15.00’e kadar kapalı olacağı için bu sabah saat 08.15’de İstanbul’dan Roma’ya yapılması gereken THY’nin TK-1861 sefer sayılı uçağı ile Delta ve Alitalia Havayollarının saat 06.10’da yapılması gereken ortak uçuşları iptal edildi. Ayrıca Sabiha Gökçen- Roma karşılıklı seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.



THY yetkililerinden alınan bilgiye göre halen Roma’da bulunan ve İstanbul’a saat 07.05’de kalkması gereken ucağın seferi de iptal edildi. Orada bulunan THY yolcularının henüz havalimanına gelmediği ve uçak personelinin de otelde beklediği öğrenildi.



Yayınlanan Notam gereğince Roma Havalimanı’nda saat 15.00’de seferlerin normale döneceği ancak havalimanı otoritesinin yapacağı düzenlemeye göre seferlerin başlayacağı belirtildi.