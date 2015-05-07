Rolex ile İtalyan Hükümeti arasında protestocu krizi: Kolunuzdaki de Rolex

Rolex saat markası ile İtalyan hükümeti arasında "protesto" krizi çıktı. Başbakan Matteo Renzi ve İçişleri Bakanı Angelino Alfano 1 Mayıs'ta Milano'da yapılan gösterilerde bir eylemcinin Rolex takıyor olmasını eleştirdi. Hükümetten gelen "Şımarık Rolexli veletler" ifadeleri üzerine ana akım medyadaki pek çok gazeteye ilan veren Rolex, "Kolunuzda Rolex olduğu halde bunları söylemeniz hayal kırıklığı ve üzüntü yarattı" ifadesini kullandı.

Expo 2015 fuarı açılışıyla eş zamanlı olarak, 1 Mayıs’ta Milano sokaklarında protesto gösterileri yapıldı. DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre, "Kara blok" olarak adlandırılan onlarca maskeli eylemci, "Expo’ya hayır" sloganıyla sokağa çıkan eylemcilerle ilgili Başbakan Matteo Renzi açıklama yaptı. Renzi, eylemcileri "Şımarık Rolexli veletler" diye niteleyerek "Onlar mağazaların vitrinlerinin camlarını kırmaya giderken, Milanolular oraları temizlemeye gitti" dedi. İçişleri Bakanı Angelino Alfano da, zengin çocuklarının meydanlara inmiş olduğuna işaret ederek, "Dün meydanda kapüşonlu ve Rolex saatli babaların çocuklarını gördüm" ifadelerini kullandı.

Milano'nun ünlü operası La Scala'nın sponsoru Rolex, açıklamalar üzerine ana akım gazetelere ilan vererek açıklamaların imajlarını sarstığını belirten açık bir mektup yayımladı ve özür dilenmesini talep etti. Başbakan'ın kolundaki saate atıfta bulunulan ilanda, "Kolunuzda Rolex olduğu halde bunları söylemeniz hayal kırıklığı ve üzüntü yarattı" denildi.

'Gerçek Rolex mi?'

Protestolarla saat markasının ilişkilendirilmesini eleştiren Rolex İtalya’nın Üst Yöneticisi (CEO) Gianpaolo Marini, "Rolex’in imaj ve itibarı için ilan verdiklerini" açıklarken "Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın camları kıranlar ile Rolex saat takılması arasında ilişki kurmalarından ötürü derin üzüntü ve hayal kırıklığı duyduğunu" ifade etti.

Eylemcileri "haydutlar" olarak niteleyen Marini, onların taktığı saatlerin ise gerçek Rolex olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığını belirterek sahte olabileceğine de değindi.

'Rolex reklam yapıyor'

Bu mektuba cevap veren Bakan Alfano ise, Rolex ile aralarında polemik olmadığını, kendilerinin sadece protestolardaki bazı çelişkileri dile getirdiğini belirterek, "Bu mektup beni şaşırttı. Oysa Rolex bu şekilde reklam da yapıyor" dedi.