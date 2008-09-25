İtalya'da rahibe 'Da Vinci' saldırısı

İtalyan basınında çıkan haberlerde, kendini Hıristiyan karşıtı gören Marco Luzi adlı gencin saldırısına uğrayan ve boynundan çok sayıda bıçak darbesi alan 68 yaşındaki rahip Caino Calitri'nin sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.Rahibi kurtarmak isteyen 3 kişiyi de bıçaklayan Luzi tutuklandıktan sonra polise, saldırıdan bir gece önce televizyonda Da Vinci Şifresi'ni izlediğini itiraf etti.Polisin Luzi'nin evinde yaptığı aramada da "bu yalnızca başlangıç, 666 (şeytanın numarası)" ve "ben, Hıristiyan karşıtı" şeklinde yazılı notlar, Dan Brown'un yazdığı Da Vinci Şifresi romanına referanslar ve Leonardo Da Vinci'nin tablosu İsa'nın Son Yemeği'nin baskısını bulduğu kaydedildi.Da Vinci Şifresi kitabı bütün dünyada 40 milyondan fazla satmış ve kitaptan aynı adla uyarlanan filmi büyük başarı kazanmıştı.Da Vinci Şifresi kitabında, Hz. İsa'nın Mecdelli Meryem ile evlendiği, bu evlilikten olan oğullarının Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Fransa'ya göç ettiği ve Hz. İsa'nın soyunun bugüne kadar devam ettiği iddia ediliyor. Kitap Vatikan ve bazı Katolikler tarafından hoş karşılanmamıştı.