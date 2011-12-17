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Dünya

İtalya'da protesto ROMA (A.A) 

17 Aralık 2011 21:25

-İtalya'da protesto ROMA (A.A) - 17.12.2011 - İtalya'da binlerce kişi, Senegalli göçmenlerin öldürülmesini protesto etti. Toscana'nın idare merkezi Floransa'da binlerce kişi, aşırı sağ görüşlü bir İtalyan'ın iki Senegalli göçmeni öldürmesini protesto etmek için yürüdü. Benzer gösteriler Milano ve İtalya'nın başka kesimlerinde de yapıldı. Floransa'daki Senegal toplumunun sözcüsü Pape Diaw, iki kişinin "tenlerinin rengi yüzünden" öldürüldüğünü söyledi. İki Senegalli bir pazar yerinde Salı günü öldürülmüştü. Saldırgan daha sonra başka bir pazar yerine giderek 3 Senegalli'yi de yaralamış, daha sonra kendini öldürmüştü.

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