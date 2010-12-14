-İTALYA'DA POLİS ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE ETTİ ROMA (A.A) - 14.12.2010 - İtalya'da üniversitelere yönelik reform tasarısını ülke genelinde protesto eden öğrencilere başkent Roma'nın belirli bölgelerinde polis müdahale etti. Temsilciler Meclisi civarındaki bazı sokaklarda, Roma'nın alışveriş mekanlarından Corso caddesinde göstericiler ile polis arasında yaşanan çatışma, ortalığı savaş alanına çevirdi. Çatışmalarda öğrencilerin yanı sıra güvenlik güçlerinden de yaralananlar olduğu ve 10 öğrencinin gözaltına alındığı açıklandı. Polisin müdahalesinden sonra öğrenciler, Corso caddesi ve Popolo meydanındaki bazı mağazaların ve araçların camlarını kırdı, bankamatikleri tahrip ederek çöp konteynırlarını ateşe verdi. Polis ve göstericiler arasındaki kovalamaca zaman zaman ara sokaklarda da devam ederken, Babuino caddesinde mali polise ait bir otomobil ve bir kamyonet öğrenciler tarafından ateşe verildi. Babuino caddesindeki arbede sırasında başından yaralanan bir kızın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Göstericilerin Ulpiano caddesinde Sivil Savunma Müdürlüğü'ne ait bir binaya taşlar, yumurtalar ve motolof kokteylilerle saldırdıkları, ancak bina sakinleri arasında yaralanan olmadığı ve saldırının püskürtüldüğü kaydedildi. Protestocuların yoldan söktükleri trafik levhalarının boruları, ellerindeki sopalar ve taşlarla etrafa dehşet saçmaya başlamalarından sonra, Corso caddesindekiler başta olmak üzere, esnafın kepenk indirerek dükkanlarını ve kendilerini koruma altına almayı yeğlemeleri dikkat çekti.