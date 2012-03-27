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Dünya

İtalya'da PKK operasyonu: 5 gözaltı

PKK için haraç topladıkları belirtilen 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı

27 Mart 2012 17:34

 

İtalya'da PKK üyesi 5 Türk vatandaşının gözaltına alındı. soruşturma kapsamında 8 kişi de aranıyor. Operasyon bir vatandaşın şiddete maruz kalmasından sonra başladı.
 
İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, istihbarat servisi Digos, bu sabah farklı şehirlerde eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda PKK için haraç topladıkları belirtilen 5 Türk vatandaşını gözaltına aldı. ANSA'nın haberinde, operasyonlar çerçevesinde 8 kişinin de arandığı belirtildi. Soruşturmanın birkaç ay önce Venedik yakınlarındaki bir kasabada kebapçı dükkanı bulunan bir Türk vatandaşının şiddete maruz kalmasından sonra başladığı ifade edildi. 
 
Digos Venedik sorumlularından Ezio Gaetano, “SKY TG 24” kanalına yaptığı açıklamada, operasyonun önemine dikkati çekerek, bu kişilerin İtalya'da yaşayan Türk vatandaşlarından haraç topladığını, bu paraların da Türkiye'deki terör faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi. 
 
Gaetano, PKK'nın, AB terör örgütü listesinde yer aldığını hatırlattı. Digos Venedik biriminin, operasyonu Roma, Modena, Pesaro, Padova ve Udine birimleriyle işbirliği içinde yaptığı kaydedildi. 

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