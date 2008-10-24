İtalya'da piyango çılgınlığı

Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği İtalya'da halkının piyango oyunlarına ilgisi arttı. Ülkede, en çok rağbet gören piyango oyununda bilet satışı 100 milyonu aşarken, ikramiye miktarı da 100 milyon Euro'ya yaklaştı.



Ekonomik kriz, kredi sıkışıklığı, bankalara milyarlarca dolarlık yardım paketleri, borsalarda görülen rekor düşüşler...



Peki hal böyleyken, piyango ikramiyesi 100 milyon Euro'ya çıkarsa sonuç ne olur? Tahmin etmek zor değil... Tabii ki bilet kuyruğuna giren milyonlarca insan...



İşte İtalya'daki durum tam da bu.



Nisan ayından bu yana kazanan çıkmayınca, büyük ikramiye bir dünya rekoruna, tam 100 milyon Euro'ya dayandı.



Ülkeyi yediden yetmişe bir piyango çılgınlığı sarmış durumda.



58 milyon nüfuslu ülkede 100 milyondan fazla bilet satıldı.



Gün boyu da satışlar sürecek gibi görünüyor.



Akşam ise nefesler tutulacak, çekiliş beklenecek.



Piyango bayiileri, günlük bilet satışlarının 1000'i aştığını söylüyor.



Bazıları paranın yolunu gözlerken, bazıları ise ikramiyenin bu denli yüksek olmasına tepkili.



Tüketiciyi koruma derneklerinden biri, bu tepkinin öncülüğünü yapıyor.



Hatta, ikramiyeye el koymak için yasal bir mücadele başlatmış durumda. "Çünkü," diyor dernek, "piyango çılgınlığı kolektif çıkar için sağlıklı değil."



Dernek, ikramiyenin diğer oyunlarla pay edilmesini istiyor. Halk arasında derneğin bu görüşüne destek verenler yok değil.



İstatistiklere göre, İtalya nüfusunun üçte biri en az bir bilet almış durumda.



Ancak parası olan kesimlerin, mesela suç şebekelerinin, mafya örgütlerinin milyonlarca bilet alıp kazanma şanslarını yükseltmeye çalıştıkları da söyleniyor.



İkramiye 100 milyon euro olunca, belli ki İtalyanların oldukça büyük bir bölümü, "ya bana çıkarsa?" demeden edemiyor.



Talih kuşunun kime konduğu ise bu akşam belli olacak.



