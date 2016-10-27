İtalya'da peş peşe iki deprem

İtalya'nın orta bölümündeki Visso kenti peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. Depremler başkent Roma'da da hissedildi.
5.5 büyüklüğündeki ilk deprem yerel saatle 19:10'da meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki ikinci deprem ise iki saat sonra gerçekleşti.
Depremlerde hayatını kaybeden olmadı ancak 4 kişi ciddi şekilde yaralandı. Çok sayıda yapıda maddi hasar oluştu.
Aynı bölgede Ağustos ayında meydana gelen depremde 300'e yakın insan hayatını kaybetmişti.İtalya'da deprem: Ölü sayısı 240'ı aştı