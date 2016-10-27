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BBC Türkçe

İtalya'da peş peşe iki deprem

İtalya'nın orta bölümündeki Visso kenti peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. Aynı bölgede Ağustos ayında meydana gelen depremde 300'e yakın insan hayatını kaybetmişti.

27 Ekim 2016 17:32

İtalya'nın orta bölümündeki Visso kenti peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. Depremler başkent Roma'da da hissedildi.

5.5 büyüklüğündeki ilk deprem yerel saatle 19:10'da meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki ikinci deprem ise iki saat sonra gerçekleşti.

Depremlerde hayatını kaybeden olmadı ancak 4 kişi ciddi şekilde yaralandı. Çok sayıda yapıda maddi hasar oluştu.

Aynı bölgede Ağustos ayında meydana gelen depremde 300'e yakın insan hayatını kaybetmişti.

İtalya'da deprem: Ölü sayısı 240'ı aştı
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