İtalya'da peş peşe iki deprem

İtalya'nın orta bölümündeki Visso kenti peş peşe meydana gelen iki depremle sarsıldı. Depremler başkent Roma'da da hissedildi.

5.5 büyüklüğündeki ilk deprem yerel saatle 19:10'da meydana geldi. 6.1 büyüklüğündeki ikinci deprem ise iki saat sonra gerçekleşti.

Depremlerde hayatını kaybeden olmadı ancak 4 kişi ciddi şekilde yaralandı. Çok sayıda yapıda maddi hasar oluştu.

Aynı bölgede Ağustos ayında meydana gelen depremde 300'e yakın insan hayatını kaybetmişti.