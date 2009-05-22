İtalya'da pembe mayo el değiştirdi



İtalya Bisiklet Turu’nda zamana karşı yapılan 12. etabı Denis Menchov kazandı. Rus bisikletçi pembe mayoyu da Danilo Di Luca’dan devraldı.







İtalya Bisiklet Turu'nun 12. etabı koşulurken, günün kazananı Denis Menchov oldu.



Daha önce iki kez İspanya Turu’nu kazanan Rabobank takımı sürücüsü, 60.6 kilometrelik etabı 1 saat 34 dakika 29 saniyede tamamlayarak birinci oldu.



Menchov’un 1 dakika 54 saniye arkasında 6. olan son 7 turun genel klasman lideri Danilo Di Luca ise, mayoyu rakibine kaptırmış oldu.





Etabı 20 saniye farkla ikinci tamamlayan Astana sürücüsü Levi Leipheimer de genel klasmanda üçüncülüğe yükseldi.



