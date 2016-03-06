"İtalya'da 'Pedofili Din Adamları Haritası'ndaki sonuç buzdağının görünen kısmı bile değil"

İtalya'da taciz kurbanları tarafından kurulan ve pedofili vakalarının yargıya taşınması için mücadele veren 'L'abuso' (taciz) isimli dernek tarafından hazırlanan harita, İtalya'daki kiliselerde son 10 yılda yapılan taciz olaylarını ve tacizle ilgili yapılan şikayetleri gösterdi.

BBC Türkçe Roma muhabiri Övgü Pınar'ın haberine göre, 2005’ten bu yana yapılan şikayetlerin ve bu şikayetlerin ardından uygulanan yasal işlemlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan haritada, mahkum olan din adamları kırmızı; mahkeme tarafından doğrulanan ancak zaman aşımı gibi nedenlerle tacizcilerin mahkum edilemediği vakalar sarı; yurt dışında haklarında soruşturma yürütülmesine rağmen Vatikan tarafından korundukları için İtalya topraklarında yaşayan din adamları da siyah imgelerle gösteriliyor.

'Buzdağının görünen kısmı'

Veriler, İtalya’da son 10 yılda mahkemeler tarafından 120 din adamının çocuk tacizinden mahkum edildiğini, onlarcası hakkında da hukuki işlem yapıldığını ortaya koyuyor.

Ancak derneğin sözcüsü Francesco Zanardi İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, bu verilerin yalnızca “buzdağının görünen kısmı” olduğunu söyledi. Zanardi, “Bu harita, sorunun ne kadar yaygın olduğuyla ilgili bir fikir verse de meselenin gerçek boyutlarını bilmiyoruz” dedi.

Kendisi de çocukken bir din adamının tacizine uğrayan dernek sözcüsü, İtalya’da halen pedofil din adamlarıyla ilgili büyük bir sessizlik olduğunu, derneğin amacınınsa İtalyanları bu vakalarla ilgili sivil yargı sistemine başvurmaya ikna etmek olduğunu söyledi.

ABD’deki Katolik Kilisesi içindeki taciz vakalarının ortaya çıkarılış hikayesini anlatan Spotlight filminin en iyi film Oscar’ı kazanması ve Vatikan’da ekonomi bakanlığına eşdeğer bir pozisyonda bulunan Kardinal George Pell’in Avustralya’daki taciz vakalarını soruşturan bir komisyona ifade vermesi, Katolik Kilisesi’nin nüfuz sahibi olduğu İtalya’da pedofil din adamları konusunu gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Papa Francesco tarafından Ekonomi Sekreterliği Başkanlığı’na atanan Avustralyalı Kardinal George Pell, hafta içinde 4 gün boyunca Avustralya’daki taciz vakaları ve bunların örtbas edilmesini soruşturan Kraliyet Komisyonu’na ifade verdi.

L’Abuso sözcüsü Zanardi de “Kardinal Pell hakkındaki soruşturmadan ve Spotlight filminin başarısından memnuniyet duyuyorum, çünkü İtalyan medyasının bu konuyu daha fazla işlemesini sağladılar. Ama hala yapılacak çok şey var” dedi.

Zanardi, Vatikan’a pedofiliyle suçlanan din adamlarının sivil yargıya teslim edilmesini zorunlu hale getirmesi çağrısı yaptı.