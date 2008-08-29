İtalya'da peçe krizi

İtalya'da peçe yüzünden siyasetçiler birbirine girdi. Geçtiğimiz hafta, Venedik’teki Ca’Rezzonico müzesini ziyaret etmek isteyen bir Müslüman ailenin annesi, peçesini indirmediği için içeriye sokulmadı.



Müze görevlisi, peçesini indirmesi için uyardığı Müslüman kadın diretince, güvenlik kuralını uygulayarak bilet kesmedi. Bunun üzerine Müslüman aile şikayette bulundu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Güvenlik görevlisini Venedik Müzeler Birliği haklı buldu. Ancak olaya el koyan Venedik Belediye Meclisi, ziyaretçilerin peçeleriyle müzeye girebileceklerini açıkladı.



Müze görevlisi 'ırkçı' ilan edildi



Bunun üzerine, ırkçı ilan edilen müze görevlisine Kuzey Birliği ve hükümet yanlısı partiler destek çıktı. Solcu partiler ise müze görevlisini haksız bularak, görevden alınmasını şart koştular.



Gelişmeler üzerine, İl Giornale gazetesi aynı müzeye motosiklet kasklı bir muhabirini gönderdi. Görevliler kasklı ziyaretçiyi de yüzü görünmediği içeriye sokmadı. Gazete "Ha peçe, ha kask... İkisi de kişinin yüzünü saklıyor ve güvenlik için sakıncalı" diye yazdı.



'Topkapı'nın müdürü de olsam almazdım'



Venedik’in bağlı olduğu Veneto bölge Valisi Giancarlo Galan "Dünyanın en ünlü müzesi Topkapı’nın müdürü olsam, yüzü tamamıyla kapalı bir ziyaretçiyi içeriye sokmazdım. Kim? Neyin nesi? Kadın mı, erkek mi? Çarşafının altında ne saklıyor? diye şüphelenirdim" şeklinde yorum yaparak, güvenlik görevlisini savunup ödül verilmesi gerektiğini söyledi.



Müze olayının kahramanı Diego Luca ise kendini "Ben asla ırkçı değilim. Hatta Müslümanlarla futbol bile oynuyorum. Ama görevimi bana öğretilen kurallara göre uyguladım" diyerek savundu.

