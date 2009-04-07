İtalya'da ölü sayısı artıyor

İtalya'nın orta kesimlerindeki L'Aquila kentini vuran şiddetli depremde ölenlerin sayısı 228'e yükseldi.



Mali Polis Okulu'nun hangarında bu akşam yapılan ceset sayımı sonucunda, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 228 olduğu belirtildi.

Öte yandan kurtarma ekipleri, L'Aquila'da yıkılan bir öğrenci yurdunun enkazı altındaki dört öğrencinin de yaşamlarını yitirmiş olduklarını açıkladı.

Artçı deprem korkuttu



İtalya'nın L'Aquila kentinde TSİ 20.48'de meydana gelen artçı sarsıntının büyüklüğünün 5,5 olduğu bildirildi.

İtalyan yetkililerin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre 5,5 olarak açıkladığı sarsıntıyla L'Aquila'da bazı binalar yıkıldı, deprem L'Aquila'ya 90 km. mesafedeki başkent Roma'da da yoğun biçimde hissedildi.

L'Aquila'da dün TSİ 04.30'da meydana gelen depremin büyüklüğü ise İtalyan yetkililer tarafından 5,8 olarak açıklanmıştı.

Portekiz de sallandı



Portekiz açıklarında Richter ölçeğine göre 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Portekiz Meteoroloji Kurumu, depremin Porto Santo adasının 500 km kuzeyinde meydana geldiğini duyurdu.

Depremde ölen ya da yaralanan olmadı.