-İtalya'da ölü sayısı 9'a çıktı ROMA (A.A) - 26.10.2011 - İtalya'nın kuzeybatısındaki Liguria ve Toscana bölgesini etkisi altına alan yoğun yağış ve sonrasında oluşan sel felaketi, 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sel felaketinin etkisi en çok Liguria'nın sahildeki Sestri Levante kentiyle Toscana'nın Massa kenti arasındaki bölgede görüldü. Dün akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini hissettiren yağış nedeniyle ilk belirlemelere göre, 7'si Liguria'dan, 2'si de Toscana'dan olmak üzere toplam 9 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bahsi geçen sahil bölgesinin dağlık olması nedeniyle Vernazza, Monterosso gibi sahil kasabalarında pek çok heyelanın meydana geldiği kaydedildi. Yaz aylarında pek çok turist çeken Vernazza ve Monterosso'nun sel ve heyelan felaketi nedeniyle tanınmaz hale geldiği belirtildi. Vernazza kasabasında, selin bazı arabaları denize taşıdığı kaydedildi. Felaketten en çok etkilenen yerlerden biri olan Monterosso için belediye başkanı Angelo Betta, "Burada her şey eksik, yiyecek, içecek su, elektrik. İnsanlar, evlerinde teraslara çıkmış durumdalar. Monterosso diye bir yer artık yok" yorumunu yaptı. Heyelan ve sel nedeniyle Genoa kentiyle La Spezia arasındaki tren seferleri yapılamazken, A12 karayolunun da sular altında kaldığı ifade edildi.