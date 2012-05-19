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Dünya

İtalya'da okula bombalı saldırı: 2 ölü 6 yaralı

İtalya'nın Brindisi kentinde yaşanan patlamada bir kişi hayatını kaybetti

19 Mayıs 2012 14:01

İtalya'nın güneyinde yer alan Brindisi kentindeki bir okulun önünde meydana gelen patlamada, ilk verilere göre 2 öğrenci öldü, 6 öğrenci de yaralandı. Patlamaya, okul önündeki çöp konteynerine konulan iki bombanın neden olduğu açıklandı.

Brindisi'de Via Galanti'de bulunan Morvillo Falcone Profesyonel Enstitüsü'nün önünde, bugün saat 07.45 sıralarında şiddetli bir patlama oldu.

Olay yerinde 1 öğrenci yaşamını yitirirken, yaralanan 1 kız öğrenci kaldırıldığı Terrino Hastanesi'nde öldü. 6 öğrenci ise tedavi altına alındı.

Patlama ile ilgili inceleme sürerken bombanın çok güçlü olduğu ifade edildi. Adliye binasına da çok yakın olduğu belirtilen okulun hemen önünde aslında çöp konteynırlarının bulunmadığı, bombayı yerleştirebilmek için okulun önüne kadar getirildiği ifade edildi.

Okulun, 1992 yılında Palermo kentinde mafyanın suikastına kurban giden Giovanni Falcone ve eşi Francesca Morvillo'nun adlarını taşıdığı, bu olayın 20'nci yıldönümünde bombaların patlaması, saldırının mafya kaynaklı olduğu şüphelerini güçlendirdi.

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