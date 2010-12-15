İtalya'da öğrenciler Berlusconi'ye güvenoyu vermedi!

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FİNİ'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR



MECLİSTE KAVGA



GÜVENOYU ÇIKTI SOKAKLAR KARIŞTI



İtalya'da Berlusconi hükümetinin kaderi bugün belli oldu. Hükümetin düşürülmesi istemiyle muhalefet tarafından verilen gensoru, Parlamento'nun iki kanadında da reddedildi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Senato'daki güven oylamasını beklendiği gibi fazla zorlanmadan kazanan Başbakan Silvio Berlusconi, Temsilciler Meclisi'nden ise sadece 3 oy farkla destek aldı.Toplam sandalye sayısı 321 olan Senato'daki oylamaya 308 senatör katıldı. Güven oylamasında hükümet, 135 "hayır" oyuna karşı 162 "evet" ile güvenoyu aldı. Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini önderliğindeki İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük Grubu'na mensup 11 senatör, Senato'daki oylamada çekimser kalmayı tercih etti.Temsilciler Meclisi'nde hükümetin düşürülmesi istemiyle muhalefet tarafından verilmiş olan gensoru ise 314 "hayır" oyu ile reddilirken, "evet" oylarının sayısı ise 311'de kaldı.Temsilciler Meclisi'ndeki oturuma katılan 627 milletvekilinden 625’inin oy kullandığı oylamanın sonucu, koalisyon milletvekilleri tarafından sevinç çığlıklarıyla karşılandı. Koalisyon ortakları konumundaki Özgürlükçü Halk Partisi ve Kuzey Birliği Partisi'ne mensup milletvekillerinin, sonucun açıklanmasının ardından, yaşanan krizin mimarlarından biri olan İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük (FLI) grubunun önderi Temsilciler Meclisi Başkanı Fini'ye "istifa, istifa" diye bağırmaları dikkati çekti.Sevinci salondaki yandaşlarıyla paylaşan Berlusconi, "Son derece sakin ve rahatım. Zaten hep sakin ve rahattım" diye konuştu. Berlusconi, kendisine güvenoyu veren herkese teşekkürlerini sunarken, Özgürlükçü Halk Partisi'nin Genel Koordinatörü Denis Verdini'yi de bu başarının elde edilmesindeki katkılarından dolayı kutladı.Muhalefet sözcüleri, Berlusconi'nin Temsilciler Meclisi'nde güvenoyu almasını parayla satın alınmış birkaç milletvekilinin desteğine borçlu olduğunu ileri sürdüler. Eski Başbakan Massimo D'Alema, "Berlusconi, demokratik sistemi de satın alınabilir birşeye dönüştürdü. Merkez sağda krizin mevcudiyeti itiraf edilip, yeni bir hükümet kurma yoluna gidilebilirdi. Berlusconi ise kavgayı, aldatmacayı ve milletvekillerini satın almayı yeğledi" diye konuştu.Temsilciler Meclisi'ndeki oylama sırasında Fini'nin liderliğini yaptığı merkez sağ partisi FLI'dan iki milletvekilinin, Berlusconi'ye destek oyu vereceğini açıklamasının ardından vekiller arasında kavga çıktı. Çıkan tartışma nedeniyle oylamaya kısa süreliğine ara verildi.Catia Polidori ve Giampiero Catone isimli iki milletvekili, son anda karar değiştirmeseydi, Berlusconi oylamadan, 312’ye 313 oyla yenik ayrılacaktı.Parlamenterler güven oylaması için toplandığı sırada Roma'da toplanan göstericiler, Berlusconi ve hükümet aleyhine sloganlar atmaya başladı. İtalyan polisi, protestocuların parlamento binasına girmesini engelledi.Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu göstericiler, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın sonucuna ilişkin yanlış haber üzerine önce sevinç çığlıkları attı. Oylamanın hükümet lehine sonuçlandığının öğrenilmesiyle birlikteyse olaylar çıktı. Banka vitrinlerinin camlarını aşağı indiren kimi öğrenciler, çevredeki bazı otomobillere zarar verdi.Kimi öğrenciler Senato'yu koruma çemberine alan güvenlik birimlerini “kağıt bomba” ve boya yağmuruna tuttu. Berlusconi'nin özel konutunun yer aldığı Grazzioli Sarayı'nı koruyan güvenlik güçleri de öğrencilerin fırlattığı şişelere maruz kaldı.Temsilciler Meclisi dahil kent merkezindeki hükümet binalarını zırhlı araçlar eşliğinde koruma altına alan güvenlik birimleri, kent merkezinde belirli noktaları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri, öğrencilerin yer yer sergiledikleri taşkınlıklara şiddetle karşılık vermemeye özen gösterdi.İtalya'da başkentin yanı sıra Milano, Palermo, Venedik, Torino gibi kentler de öğrenci bugün eylemlerine sahne oldu. Torino'da Porta Nuova tren istasyonu, Palermo'da havalimanı, Cosenza'da ise A3 otobanı bir süre öğrencilerin işgali nedeniyle trafiğe kapatıldı.Ülke genelinde çıkan olaylarda en az 40 protestocu ve 3 polis memuru yaralandı. En az 10 kişi de gözaltına alındı.