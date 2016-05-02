İtalya'da mültecilerden iltica hakkı için "Ben gayim" gerekçesi

Türkiye gibi mülteci akınına uğrayan İtalya'da iltica hakkı isteyen çoğu Afrika'dan gelen mültecilerin çıkarıldıkları mahkemelerde ülkelerine iade kararı verilince “Ben gayim. Eğer beni geri gönderirseniz idam ederler. İtalya kadar vicdanınıza sığınıyorum” sözleriyle iltica talep ettikleri bildirildi.

CNN Türk’ün Kuzey İtalya'nın Veneto bölgesinde yayın yapan "Corriere del Veneto" gazetesinden aktardığı habere göre bu yıl içerisinde 9.300 mülteci hakkında sığınma kararı vermek zorunda bırakılan mahkemelerin idam yasası olan ülkelere iade etmeme zorunluluğu bulunuyor.

Bugüne kadar yerel mahkemeler önce ülkelerine geri gönderme kararı verdikten sonra "Gayim" gerekçesi karşısında sığınma hakkı tanıdıkları mülteci sayısı gazeteye göre hayli kabarık.

Çoğu Mali, Etiyopya, Libya, Eritre ve Somali'den İtalya'ya yasa dışı yollardan giren mültecilerin sığınma hakkı kozlarına karşı İçişleri Bakanlığı’nın çare aramakta olduğu bildirildi.