-İTALYA'DA MUHALEFETTEN BERLUSCONI KOLLANIYOR İDDİASI ROMA (A.A) - 26.01.2011 - Milano Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi hakkında "fuhuş ve görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açtığı soruşturma çerçevesinde hazırladığı dosyaları ele alan Temsilciler Meclisi komisyonu, dosyaların Bakanlar Mahkemesi'ne sevkini kararlaştırdı. Komisyon, Berlusconi liderliğindeki Özgürlükçü Halk Partisi'ne (ÖHP) mensup üyelerin, savcılığın "Milletvekili Berlusconi hakkında ev arama işleminin icrası için yetki talebi" başlığıyla hazırladığı fezlekenin Bakanlar Mahkemesi'ne gönderilmesi önerisini kabul etti. Temsilciler Meclisi'nde yaklaşık 600 sayfalık dosya eşliğindeki fezlekeyi ele alan komisyon, akşam saatlerinde yapılan oylamada ÖHP'li üyelerin önerisini 8'e karşı 10 oyla kabul etti. Oylama sırasında komisyon üyelerinden 2 kişi ise çekimser kaldı. Komisyondan çıkan bu kararın ardından, söz konusu önerinin Temsilciler Meclisi'nde de ele alınması gerekecek. Komisyondaki muhalefet partilerine mensup üyeler, soruşturmanın Milano Mahkemesi'nden alınıp Bakanlar Mahkemesi'ne sevk edilmesinin Berlusconi'yi kollamaya yönelik bir hamle olduğunu ileri sürdüler. İtalya'da Anayasa'nın 28'inci maddesine göre, başbakan ve bakanların işledikleri suçların, Bakanlar Mahkemesi tarafından ele alınması öngörülüyor. Ancak sivil yargı yetkilileri arasından üçü asil üçü yedek olmak üzere üyelerin kurayla saptandıkları Bakanlar Mahkemesi, başbakan ve bakanların normalde sadece yürüttükleri görevle alakalı suçlarla ilgili yargılama yapabiliyor. İşlenen suçun ceza yasasıyla alakalı bir nitelik taşıması durumunda savcılığın davanın Bakanlar Mahkemesi'nde ele alınmasına itiraz hakkı da bulunuyor. -BREZİLYALI KIZ DA 18 YAŞINDAN KÜÇÜK- Öte yandan Milano Cumhuriyet Savcılığı'nın fuhuş soruşturmasıyla alakalı olarak Temsilciler Meclisi'ne dün ilettiği ek dosyadaki yeni belgelerle birlikte, başbakanın cinsel ilişkiyle suçlandığı 18 yaşından küçük kız sayısı ikiye yükseldi. Dosyada, Ruby lakaplı Faslı Kerime El Mahruk'un yanı sıra Brezilyalı İris Berardi'nin de Milano'da Berlusconi'nin özel konutunda ağırlandığı 21-22 Kasım 2009 tarihlerinde 18 yaşından küçük olduğu belirtildi. Savcılar, Berardi'nin başbakanın özel konutundaki eğlencelere 30 kez katıldığının saptandığını da kaydettiler.