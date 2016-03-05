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Dünya

İtalya'da 'müdür çok çalışıyor' şikayeti

Başbakan Matteo Renzi şikayeti saçma olarak nitelendirdi ve müdüre sahip çıktı

05 Mart 2016 23:37

İtalya'da sendika üyeleri Napoli'deki Caserta Sarayı Müdürü Mauro Felicori'yi geç saatlere kadar çok çalıştığı gerekçesiyle Kültür Bakanlığı'na şikayet etti. Başbakan Matteo Renzi şikayeti saçma olarak nitelendirdi ve müdüre sahip çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, haberine göre İtalya’daki müze çalışanları sendikası Caserta Sarayı Müdürü Mauro Felicori’yi çok çalıştığı gerekçesiyle Kültür Bakanlığı’na şikayet etti.

63 yaşındaki Felicori beş ay önce hükümet tarafından 1.200 odalı saraya müdür olarak atanmıştı.

Sendika Kültür Bakanlığı’na yazdığı şikayet mektubunda, “Bize haber verilmeden geç saatlere kadar çalışıyor ve işler karmaşık bir hale geliyor” açıklamasında bulundu.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise söz konusu şikayetten haberi olduğunu ve müze müdürü hakkındaki suçlamaların çok saçma olduğunu belirti.

Renzi müze müdürünün pek çok seçkin aday tarafından seçildiğini belirtti.

 

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