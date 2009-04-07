İtalya'da mucize kurtuluş

İtalya'da dün meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir kişi 42 saat sonra kurtarıldı.

Ansa ajansı ve Sky TG-24 televizyonu, Eleonora adlı genç kızın depremin merkez üssü L'Aquila yakınındaki bir binanın enkazından kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını duyurdu.

Kurtarma görevlilerinin enkazdan çıkardıkları sırada, Eleonora'nın bilincinin yerinde olduğu ve kurtarma operasyonu boyunca görevlilerle konuştuğu belirtildi.

42 saat enkaz altında kalan genç kızın kurtarma ekiplerinin dikkatini çekmek için enkaz altından bağırdığı kaydedildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Cuneo bölgesinden gelen kurtarma ekiplerinin genç kızı kurtarması alkışlandı.

İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi depremden bu yana yaklaşık 150 kişinin enkazdan kurtarıldığını belirtmişti.



Son rakamlara göre depremde 228 kişi öldü, 100'ü ağır 1000 kişi yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi evsiz kaldı.

Depremin ardından Marta Valente (24) adlı üniversite öğrencisi 23, Maria D'Antuono (98) adlı kadın 30 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.