-İtalya'da milletvekillerine maaş öfkesi ROMA (A.A) - 04.01.2012 - İtalya'da milletvekili maaşlarının, Avrupa'nın diğer bazı büyük ekonomilerindeki milletvekili maaşlarına fark atması öfkeye neden oldu. Hükümetin talimatıyla hazırlanan bir raporda, İtalyan milletvekillerinin ayda 11 bin avrodan fazla kazandıklarının ortaya çıkması, İtalyanların bu konudaki şüphelerini doğruladı. Raporun sonucu, ekonomik kriz nedeniyle ülkedeki siyasi elite ve kadroları şişirilmiş kamu sektörüne karşı tepkili olan sıradan İtalyanları daha da kızdırdı. İtalya'da dün yayımlanan raporda, İtalyan milletvekillerinin iş gücü maliyeti Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Avusturyalı milletvekillerinkiyle karşılaştırıldı. Raporda ayrıca diğer ülkelerde birbirine benzeyen 34 kamu kurumu da değerlendirilmeye alındı. Rapora göre İtalya alt meclisindeki milletvekillerinin aylık kazancı, en yakın rakipleri Hollandalı milletvekillerininkinden yaklaşık 3 bin avro fazla çıktı. İtalyan milletvekillerinin aylık kazancının 11 bin 283 avro olduğu belirlenirken, Hollandalı milletvekillerinin kazancı ise 8 bin 503 avro çıktı. İspanyol milletvekilleri ise 2 bin 813 avroyla araştırılan ülkeler arasında en az kazanan milletvekilleri oldular. İtalyan milletvekillerinin maaşının tamamı vergiye tabi olmasına rağmen, vergi kesintilerinden daha fazlasını yan gelirle telafi ettikleri, yan gelirlerin de aylık 3 bin 503 avroyu bulduğu kaydedildi. Yan gelirler açısından İtalya'yı 4 bin avroyla Alman milletvekillerinin geçtiği, Belçikalı milletvekillerinin ise yan geliri olmadığı belirtildi. İtalyan milletvekillerinin kamu hazinesine getirdiği bir yük de aylık 3 bin 690 avroyu bulan büro harcamaları oldu. Fransa bu konuda 6 bin 412 avroyla başı çekti. Milletvekili asistanlarına ödenen ücretler konusunda ise Almanya en fazla 14 bin 712 avro, Fransa ise en fazla 9 bin 138 avroyla ilk iki sırayı aldı. İtalyan milletvekillerinin yardımcılarına ödemelerini ise büro bütçesinin dışından karşılamaları gerekiyor.