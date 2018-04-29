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BBC Türkçe

İtalya'da mafya operasyonu: 280 milyon euroluk mal varlığına el konuldu

İtalya'nın Roma, Napoli, Milano ve Pescara illeri ile çevrelerinde iki ayrı mafya örgütüne operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı ve 280 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'da 4 bölgede yapılan mafya operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı ve başkent Roma'da 280 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu.

Roma, Napoli, Milano ve Pescara illeri ile çevrelerinde yapılan operasyonlarda, iki ayrı organize suç çetesine üye oldukları iddia edilen kara para aklama, haraç, tefecilik ve dolandırıcılıkla suçlanan 23 kişi gözaltına alındı.

"Babylonia" isimli operasyon kapsamında Roma'da aralarında barlar, restoranlar, pizzacılar, oyun salonları ve lüks araçların da yer aldığı 280 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu.

El konulan ticari işletmeler arasında Roma gece hayatının popüler ve lüks mekanlarından bazılarının da yer aldığı belirtildi.

Operasyonla, Roma kenti ile yakınlarındaki Monterotondo'da bulunan "baş döndürücü hızla büyüdüğü" söylenen iki örgütün hedef alındığı açıklandı.

Operasyonla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Savcı Michele Prestipino, bu iki örgütün işadamları ve banka yetkilileriyle de işbirliği yaptığını söyledi ve "Bu yetkililerin işbirliği olmazsa suç örgütlerinin silahları işlemez hale gelir" dedi.

Savcı Prestipino, "Suç eylemlerinden elde edilen kara parayı aklamak için yatırımlarda kullanılan büyük bir zenginlikle karşı karşıyayız. Bu zenginlik, tefecilik ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı eylemlerden elde ediliyor. Ayrıca bu örgütler, baskı ve korkutma gibi mafya yöntemlerini kullanıyorlar" diye konuştu.

Roma Cumhuriyet Savcısı Giuseppe Pignatone de, "Organize suç, Roma'nın en büyük sorunlarından biri. Ekonomiyi kirletiyor; kara para temiz parayı uzaklaştırıyor ve dürüst girişimcilerin işini zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

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