İtalya'da kriz bitti, protesto başladı

İtalya'da cumhurbaşkanlığı krizi sona erdi. Bugün yapılan 6'ncı tur oylamada Giorgio Napolitano bir kez daha cumhurbaşkanı seçildi. Durumu 'darbe' olarak niteleyen muhalif lider Grillo'nun çağrısı üzerine parlamento binası önüne toplanan kalabalık grup, siyasileri protesto eden sloganlar attı.

İtalya'da 319 senatör, 630 milletvekili ve 20 idari bölgeden gelen 58 temsilcinin oluşturduğu Seçici Meclisin bugün yaptığı altıncı tur oylamada, adaylığı üzerinde oylama öncesi mutabık kalınan, kendisi de bu adaylığı kabul eden 87 yaşındaki Cumhurbaşkanı Napolitano, bir kez daha seçildi.

Temsilciler Meclisi Genel Kurul Salonunda yapılan ve salt çoğunluğun arandığı 6. tur oylamada Napolitano, 1946'dan bu yana cumhuriyetle idare edilen ülkede iki dönem görev yapacak ilk Cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığına ilk olarak 10 Mayıs 2006'da, merkez sol partilerin oylarıyla 4. turda seçilen Napolitano, ikinci dönem göreve ise aralarında sağ, sol ve merkez partilerin bulunduğu geniş bir grubun desteğiyle seçildi.

Oyların çoğunluğunu aldığı anlaşılınca Napolitano, genel kurul salonunda uzun süre alkışlandı.

Grillo 'darbe' dedi

Geçen Şubat ayında yapılan seçimlerde büyük bir sürpriz yaparak aldığı yüzde 25 oyla Meclis'e girmeye hak kazanan 'Beş Yıldız Hareketi'nin lideri komedyen Beppe Grillo, kendi adayı Stefano Rodota yerine Napolitano'nun seçilmesini 'darbe' olarak nitelendirdi.

Parlemto binası önünde protesto

Grillo ayrıca İtalyanları, durumu protesto etmek için, Roma'daki parlamento binasını önüne çağırdı. Grillo'nun çağrısı üzerine parlamento binası önünde toplanan kalabalık ve öfkeli bir grup, siyasileri protesto eden sloganlar attı.

60 yıldır siyasetin içinde

Napoli kentinde 1925 yılında dünyaya gelen Napolitano, siyasete 1945 yılında henüz 20 yaşındayken İtalyan Komünist Partisi'ne (İKP) üye olarak başladı. 1947'de Napoli Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Napolitano, milletvekili olarak parlamentoya ilk kez 1953 yılında adım attı ve daha sonraki tüm seçimlerde parlamentoya tekrar girmeyi başardı.

Napolitano, 1965-1975 arasında İKP'nin kültür politikasından sorumlu oldu. 1975'te Eric Hobsbawm ile hazırladığı "Intervista sul PCI (İKP Üzerine Söyleşi)" adlı eseri, yaklaşık 10 dile çevrilerek büyük ilgi gördü. 1976-1979'da İKP sözcüsü, 1981-1986'da ise Meclis'te İKP Grup Başkanı olarak görev yapan Napolitano, 1970'li yıllardan itibaren başta İngiltere, Almanya ve ABD olmak üzere çeşitli ülkelerde verdiği konferanslarla da dikkati çekti.

Avrupa Parlamentosu için 1989 ve 1999'da yapılan seçimlerde milletvekili seçilen Napolitano'nun yurt dışında verdiği, komünizmin çöküşünü ve solun sorunlarını irdelediği konferanslar, 1992'te Laterza Yayınevi tarafından, "Europa e America dopo l'89 (1989 Sonrasında Avrupa ve Amerika)" adıyla kitaplaştırıldı.

Napolitano, 1992-1994 döneminde meclis başkanlığı görevini yürüttü ve Mayıs 1996'dan Ekim 1998'e kadar ise Romano Prodi hükümetinde içişleri bakanı olarak yer aldı. 1999-2004'te Avrupa Parlamentosu'nda Anayasal İşler Komisyonu'nun başkanlığını üstlendi.