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Dünya

İtalya'da kötü hava koşulları: 40 ölü  ROMA (A.A)

08 Şubat 2012 15:30

-İtalya'da kötü hava koşulları: 40 ölü  ROMA (A.A) - 08.02.2012 - Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava İtalya'daki etkisini sürdürürken, ülke genelinde Şubat ayı başından bu yana en az 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.  İtalya'ya geçen hafta kuzeyden giriş yapan aşırı soğuk ve yağışlı hava ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkisini sürdürürken, Şubat ayından başından beri en az 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.  Kötü hava koşullarından en çok etkilenen Abbruzo bölgesinde de bazı yerleşim yerlerinin ulaşım yollarının kapalı olduğu gelen haberler arasında yer aldı.  Bu arada, ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik lagünü aşırı soğuklar yüzünden buz tuttu. Floransa'nın içinden geçen Arno nehrinin de bazı kısımlarının buz tuttuğu kaydedildi. Kuzeydeki Lombardia ve Emilia-Romagna bölgelerinde de kar yağışının aralıklarla devam ettiği ifade edildi. Ülkenin kuzey ve orta bölgeleri ve başkent Roma için hafta sonuna doğru yeniden kar uyarısı yapılıyor.  İtalyan demiryollarından yapılan açıklamada da 'kar planı'nın devrede olduğu, seferlerin ülke genelinde normal bir şekilde yapıldığı kaydedildi.

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