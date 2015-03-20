İtalya'da kol saatli yolsuzluk skandalında adı geçen bakan istifa etti

İtalya'da büyük altyapı projelerinde yapıldığı öne sürülen yolsuzluk dosyasında adı geçen, ancak hakkında henüz bir soruşturma olmayan Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Maurizio Lupi istifa etti.

DHA'dan Esma Çakır'ın haberine göre, devletten ihale alan bazı işadamlarının, bakana ve yakın çalışma arkadaşlarına değerli takım elbiseler, oğluna ise iş imkanı sağlayıp, 10 bin 300 Euro değerinde Rolex bir saat hediye ettikleri öne sürülmüştü. Bakan Lupi böylece, yolsuzluk operasyonundan 72 saat sonra istifa etmiş oldu.

Renzi: Doğru kararı verdi

Başbakan Matteo Renzi, koalisyon ortağı Yeni Merkez Sağ Partisi (NCD) üyesi olan Lupi'nin istifa kararını doğru bulduğunu söyledi.

Renzi, "Hem kendisi, hem partisi, hem de hükümet için akıllıca bir tercih oldu" dedi.