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Dünya

İTALYA'DA KOALİSYON HÜKÜMETİ ÇÖKME AŞAMASINDA ROMA (A.A)

12 Kasım 2010 15:04

-İTALYA'DA KOALİSYON HÜKÜMETİ ÇÖKME AŞAMASINDA ROMA (A.A) - 12.11.2010 - İtalya'da Silvio Berlusconi başbakanlığındaki merkez sağ koalisyon, koalisyon ortakları arasında aylardır süren görüş ayrılıklarının ardından artık çöküş aşamasına girdi. Berlusconi, halen Temsilciler Meclisi Başkanı olarak görev yapan koalisyon ortağı Gianfranco Fini'nin istifa ederek krizi resmileştirme ve ardından yeni bir hükümet kurma çağrısını reddetti. Bunun üzerine Fini önderliğindeki İstikbal ve İtalya'ya Özgürlük (İİÖ) grubuna üye bakan ve bakan yardımcıları da, pazartesi günü kabineden istifa etmeyi kararlaştırdı. Koalisyon ortaklarından Kuzey Birliği Partisi'nin (KBP) Genel Başkanı Umberto Bossi'nin Berlusconi ile Fini arasında uzlaşma sağlama çabasından da bir sonuç alınamadı. Berlusconi, asla istifa seçeneğine başvurmayacağını, hükümetin düşmesini isteyenlerin krizin sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini, bunun yolunun da parlamentoda güvenoyu vermemekten geçtiğini tekrarladı. Kolisyonun ana ortağı Özgürlükçü Halk Partisi (ÖHP), resmileşmesi artık an meselesi olan hükümet krizi konusundaki tavrını, "Ya Berlusconi başbakanlığında bir hükümetle yola devam edilir, ya da derhal erken seçime gidilir" biçiminde belirledi. KDP, Berlusconi'nin olası bir kriz durumunda istifa edip ikinci bir hükümet kurmak için kollarını sıvadığında, koalisyona Fini yanlılarının yerine, muhalefetteki Hristiyan Demokratlar ve Merkez Demokratlar Birliği'nin (HDMDB) dahil edilmesi düşüncesine kesinlikle karşı çıkıyor. Hükümetin düşmesi durumunda ana muhalefet konumundaki Demokrat Parti öncülüğünde İİÖ ve HDMDB'nin de katkılarıyla, Berlusconi'siz bir koalisyon oluşturma ihtimalinin ise son derece zayıf olduğu ileri sürülüyor. İtalya'da genel seçimler 5 yılda bir yapılıyor. En son genel seçim 13-14 Nisan 2008 tarihinde yapılmıştı.

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