-İTALYA'DA KISMI YEREL SEÇİMLERE DOĞRU FLORANSA (A.A) - 28.05.2011 - İtalya'da yarın ve Pazartesi günü, bazı kentlerde ve yerel yönetimlerde 15-16 Mayıs'ta gerçekleştirilen kısmi seçimlerin ikinci turu yapılacak. Yapılan ilk tur seçimde yüzde 50'nin üzerinde oy alamayan adaylar, kozlarını bir kez daha paylaşacak. İki gün sürecek oy verme işlemi sırasında gözler, Milano ve Napoli kentlerine çevrildi. İlk tur seçimlerde, Milano'da, merkez sol adayı Giuliano Pisapia, mevcut başkan merkez sağ adayı Lettizia Moratti'nin önünde yer alarak, bir sürpriz yapmıştı. İlk tur seçimlerde Milano gibi diğer kentlerde de çıkan sonuçlar muhalefetteki merkez solu memnun ederken, iktidardaki merkez sağı sarsmıştı. Yaklaşık 6 milyon seçmenin oy kullanacağı kısmı yerel seçimlerin ikinci turunda, oy verme işlemi yarın TSİ 09.00 ile 23.00 arasında, Pazartesi günü de TSİ 08.00 ile 16.00 arasında gerçekleştirilecek. Seçimler, son günlerde yaptığı açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çeken Başbakan Silvio Berlusconi için de kritik bir eşik olarak görülüyor.