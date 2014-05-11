İtalya'da kiliseden 'şeytan çıkarma' kursu

İtalya’nın başkenti Roma’da Katolik Kilisesi tarafından “şeytan çıkarma kursu” düzenlendi.

5-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen “egzorsizm ve özgürleştirme duası” adlı kursa, 33 ülkeden 200’ü aşkın kişi katıldı. Kursa ilgi gösterenler arasında şeytan çıkarma ayininde uzmanlaşmak isteyen din adamlarının yanı sıra psikologlar, avukatlar, doktorlar, öğretmenler gibi “siviller” de yer aldı.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, kiliseye bağlı Sacerdos Enstitüsü’nün bu yıl 9.’sunu organize ettiği, 250 euro ücretli kursta, konunun uzmanları şeytan çıkarmanın antropolojik, fiziksel, toplumsal, hukuksal, psikolojik ve sembolik yönleri gibi başlıklarda dersler verdi.

Kursu düzenleyen Sacerdos Enstitüsü, kursun amacının “egzorsizm temasını hem teolojik hem de bilimsel açıdan daha yakından tanımak; büyünün, okültizmin ve satanizmin tehlikelerini görmeye yardımcı olmak” şeklinde açıkladı.

Şeytan çıkarmanın teolojik boyutuyla ilgili bir ders veren Peder Cesare Truqui de Vatikan Radyosu’na konuşarak, “şeytanın varlığı ve insanları ele geçirme olasılığı üzerine bilinç yaratma” amacıyla bu kursu düzenlediklerini söyledi.

Kursun ev kadınları da dahil olmak üzere herkese açık olduğunu vurgulayan Peder Truqui, “Şeytan çıkaran bir din adamına genellikle siviller de eşlik ve yardım eder. Bunlar psikologlar ya da doktorlar da olabilir, ev kadınları da…” dedi.

İtalya’da resmi olarak 250 civarında “şeytan çıkarma uzmanı” din adamı bulunuyor. İtalyan basınında çıkan haberlerde, şeytan tarafından ele geçirildiklerini söyleyenlerin son yıllarda arttığı ve bu konuda gittikçe daha fazla görevliye ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. İtalya merkezli Uluslararası Egzorsistler Derneği başkanı Peder Francesco Bamonte bu artışı, insanların okültizme ilgisinin artmasına bağlamıştı.