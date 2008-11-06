İtalya'da kazanan yok



Şampiyonlar Ligi'nde oynanan (F) Grubu karşılaşmasında Fiorentina ile Bayern Münih, İtalya'da karşı karşıya geldiler. Zorlu mücadelede 90 dakika 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.



Karşılaşmada Fiorentina adına golü 11. dakikada yıldız oyuncu Mutu atarken, Mor Menekşeler ilk yarıyı da 1-0 önde kapattı. Bayern Münih'in cevabı ise 78. dakikada Tim Borowski'den geldi. Maçta kalan dakikalarda başka gol gelmeyince iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.



Bu sonucun ardından Fiorentina gruptaki puanını 3'e yükseltirken, Bayern Münih 8 puana yükseldi.