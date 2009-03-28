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Dünya

İtalya'da 'Josef Fritzl' vakası

İtalya'da, 25 yıl boyunca kızına cinsel tacizde bulunmak ve oğlunu da bu yönde teşvik etmekle suçlanan 64 yaşındaki bir baba ile oğlu tutuklandı

28 Mart 2009 02:00

İtalya'da, 25 yıl boyunca kızına cinsel tacizde bulunmak ve oğlunu da bu yönde teşvik etmekle suçlanan 64 yaşındaki bir baba ile oğlu tutuklandı.

İtalyan medyası tarafından "İtalya'nın Josef Fritzl vakası" olarak adlandırılan olayda, Torino kenti savcıları, babanın 41 yaşındaki oğlunu da kız kardeşine ve yaşları 6 ile 20 arasında değişen kendi 4 kızına cinsel tacizden sorumlu tutuyor.

Suçlanan babanın şimdi 34 yaşında olan kızının, ergenliğin başında okuldan ayrılmaya zorlandığı ve 1994 yılının başında yetkililere cinsel tacize uğradığını söylemesine rağmen ciddiye alınmadığı belirtildi.

Her ikisi de sokak satıcısı olan baba ve oğul, tecavüz, ensest ilişki ve bazı cinsel taciz olaylarının araçta yaşanması nedeniyle kamu önünde müstehcen eylemde bulunmakla suçlanıyor.

Avusturya'da, kızını evinin bodrumuna hapsederek 24 yıl boyunca tecavüz eden ve bu ensest ilişkiden 7 çocuk sahibi olan 73 yaşındaki Josef Fritzl, ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

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