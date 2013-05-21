İtalya'da işsizlik yüzde 40'a yükseldi

İtalya Çalışma Bakanı Enrico Giovanni, yeni bir önlem paketi ile ülkede 25 yaş altındaki gençler arasındaki işsizlik oranının düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bakan, 'La Repubblica' gazetesine verdiği demeçte, haziran ayında yapılacak AB zirvesinden sonra hükümetin istihdam olanaklarının artırılması için 12 milyon euro harcama yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Giovanni, böylelikle şu anda gençler arasında yüzde 38 dolayında olan işsizliğin yüzde 30 seviyesine düşürülmesinin hedeflediğini kaydederek, 'Haziran ayına kadar gençlere yoğunlaşacağız' diye konuştu.

Bu çerçevede çarşamba günü yapılacak bir toplantıda hükümet yetkilileri ile sendikaların ve işveren temsilcilerinin bir araya gelmesi bekleniyor. Giovanni, gençlerin iş piyasasına kazandırılması için süreli iş sözleşmeleri, esnek emeklilik modelleri gibi önlemlerin dikkate alındığını kaydetti.

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano da yüksek işsizliğe karşı mücadele edilmesi çağrısında bulunarak, sendika önderlerinden Susanna Camusso'ya yönelik bir mektubunda, krizin 'ürkütücü ve dramatik' olduğunu vurguladı.

Euro ülkelerini saran malî ve ekonomik krizin ardından Yunanistan ve İspanya başta olmak üzere Güney Avrupa ülkelerinde gençler arasındaki işsizlik rekor seviyelere ulaşmıştı. Yunanistan'da Yunan İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre 2013'ün ilk çeyreğinde 24 yaş altındakiler arasındaki işsizlik oranı yüzde 64,2 dolayına yükseldi.

Uluslararası Çalışma Örgütü de bir süre önce açıkladığı eğilim raporunda, 2013 yılında dünya çapında gençler arasındaki işsizliğin bir önceki yıla göre artış kaydederek, yüzde 12,6'ya yükseleceği ve 15-24 yaş arasında yaklaşık 74 milyon gencin işsiz olacağını duyurmuş ve bütün bir neslin refahının tehlike altında olduğu uyarısında bulunmuştu.

Deutsche Welle Türkçe