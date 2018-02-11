İtalya'da ırkçı saldırı sonrası faşizm karşıtı büyük gösteri

İtalya'da neo-faşist görüşlere sahip bir kişinin geçen hafta sonu aracından ateş açarak Afrika kökenli altı kişiyi yaraladığı Macerata kentinde, ırkçılığa ve faşizme karşı bir gösteri düzenlendi.

"Anti-faşist yürüyüşe" bazı sol partilerin temsilcileri, sendikalar, insan hakları örgütlerinden aktivistlerin de aralarında yer aldığı binlerce kişi katıldı. Organizatörler, katılımcı sayısının en az 15 bin olduğunu belirtti.

Gösteride açılan pankartlar ve atılan sloganlarda "her türlü faşizme ve ırkçılığa hayır" mesajı verildi.

Yürüyüş öncesinde, Cumartesi günü açık olan okullar kapatıldı, kent merkezindeki iş yerleri kepenk indirdi, toplu taşıma hizmeti durduruldu.

Milano, Torino ve Bologna'nın da aralarında yer aldığı bazı diğer kentlerde de daha küçük çaplı gösteriler düzenlendi.

Saldırgan faşist selamı vermişti

28 yaşındaki Luca Traini isimli İtalyan, geçen cumartesi günü Macerata sokaklarında arabasından ateş açarak, ten renklerinden Afrikalı olduğunu anladığı kişileri hedef almıştı.

Afrika kökenli beş erkek ve bir kadını yaralayan Traini daha sonra boynuna İtalyan bayrağını dolayarak arabasından inmiş ve faşist selamı verdikten sonra teslim olmuştu.

Luca Traini'nin saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerinde dazlak tıraşı ve şakağında, bazı neo-Nazi ve faşist grupların sembol olarak kullandığı bir "kurt kapanı" (Wolfsangel) dövmesi olması da dikkat çekmişti.

Traini'nin evinde yapılan aramada da Hitler'in "Kavgam" kitabı ve "Kelt haçı" figürlü bir bayrak bulunmuştu.

Traini'nin geçen sene yerel seçimlerde aşırı sağcı Kuzey Ligi'nden aday olduğu ancak seçilemediği de ortaya çıkmıştı.

Traini saldırıyı, Macerata'da 18 yaşındaki İtalyan Pamela Mastropietro'nun öldürülerek cesedinin parçalara ayrılmasının ardından bir Nijeryalı şüphelinin gözaltına alınması üzerine düzenlediğini iddia etti.

Aşırı sağcı partiden saldırgana destek

Traini'nin düzenlediği ırkçı saldırı, gelecek ay genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da siyaset dünyasını böldü.

Aşırı sağcı parti Yeni Güç (Forza Nuova) Luca Traini'yi açıkça destekleyerek "Luca'yı yalnız bırakmayacağız" dedi.

Saldırganın geçen sene yerel seçimlerde adayı olduğu Kuzey Ligi partisi ve bu partinin genel seçimlerdeki ittifak ortakları da, olayın "yasa dışı göçün yarattığı toplumsal öfkeden" kaynaklandığını iddia etti.

Merkez soldaki Demokratik Parti'li Başbakan Paolo Gentiloni ise "göç meselesi ile güvenlik meselesinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini" söyledi ve "Faşizmi meşrulaştırmak İtalyan anayasasına aykırıdır" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de saldırının esas sorumlusunun, "nefreti körükleyen ve faşizmi aklayan" Salvini gibi politikacılar olduğunu söyledi.

4 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesinde Macerata saldırısı, kampanya sürecine faşizm tartışmasının damgasını vurmasına neden oldu. 24 Şubat'ta da Roma'da bir "faşizme hayır" gösterisi düzenlenmesi planlanıyor.