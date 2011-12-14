İtalya'da ırkçı katliam: 2 ölü 3 yaralı

T24 - İtalya'da aşırı sağcı bir kişi, Afrikalı 2 sokak satıcısını öldürdü 3'ünü de yaraladıktan sonra intihar etti.



İtalya'nın Floransa kentinde bir İtalyan'ın Afrikalı 2 sokak satıcısını öldürüp, 3'ünü de yaraladıktan sonra intihar ettiği bildirildi.



Polis ve görgü tanıkları, Gianluca Casseri adlı 50 yaşındaki aşırı sağcının öğle yemeği zamanı aracını Floransa'nın kuzeyindeki Dalmazia Meydanı'na park ettiğini, aracından çıktıktan sonra da tabancayla ateş etmeye başladığını söyledi.



Polis, Dalmazia'da 2 Senegalliyi öldüren birini de ağır yaralayan Casseri'nin aracına binerek kent merkezindeki San Lorenzo pazarına gittiğini burada da ateş açarak 2 Afrikalı sokak satıcısını yaraladığını ifade etti.



Polis, daha sonra garaja giren Casseri'nin aracına bindiğini ve boğazından kendisini vurduğunu kaydetti.



Casseri'nin, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin yazarı J.R.R. Tolkien'nin hayranlara ithaf edilen bir derginin yazarı ve yayıncısı olduğu bildirildi.