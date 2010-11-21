-İTALYA'DA IRAKLI HRİSTİYANLARA DUA GÜNÜ ROMA (A.A) - 21.11.2010 - İtalya'da Roma Katolik Kilisesi'nin önderliğinde Iraklı Hristiyanlara destek amacıyla bugün tüm kiliselerde dua edilirken, dua seferberliğine Papa 16. Benediktus ve İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de destek verdi. Dışişleri Bakanı Frattini, Saddam Hüseyin döneminde Başbakan Birinci Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yapmış bir Iraklı Hristiyan olan Tarık Aziz'in idamını engellemek üzere birkaç gün içinde Bağdat'a gideceğini açıkladı. Papa 16. Benediktus ise Vatikan'da geleneksel Angelus duasının ardından yaptığı konuşmada, Iraklı Hristiyanların zor koşullarda olduklarına değinerek, "Bugün İtalya'da piskoposların çağrısı üzerine, Irak başta olmak üzere takibata ve ayrımcılığa maruz kalan Hristiyanlar için dua edildi. Hayat ve barışın sahibi olan Tanrı'ya seslenen bu toplu yakarışa ben de katılıyorum. Dünyanın her yanında din özgürlüğü garanti altına alınmalıdır" dedi. İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'ta yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'a yapacağı seyahate, idam cezasının kalkması için verdiği mücadeleyle de tanınan Radikal Parti'nin Onursal Başkanı Marco Pannella'yı da beraberinde götüreceğini belirtti. Frattini, "Birkaç gün içinde İtalya'ya onur verici bir misyona başkanlık edeceğim. Marco Pannella ile birlikte, Iraklı yetkililerle Tarık Aziz'in akıbetini konuşacağız" ibarelerine yer verdiği açıklamasında, Hristiyanların Irak'taki bu zorlu dönemde "zulüm ve takibata maruz kaldıkları" iddiasına da yer verdi. İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, Irak'ta Hristiyanların ağır ağır adeta "köklerinin kazındığı"nı da ileri sürerek, "Sevgili dostlar, dünyada zulme uğrayan Hristiyanlar için dua ettiğimiz şu günde, bu düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Onları düşünmemiz onların kendilerini yalnız hissetmelerinin önüne geçecek ve göçü de durduracaktır" ifadesini kullandı.