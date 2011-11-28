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Ekonomi

İtalya'da IMF devreye girecek ROMA (A.A)

28 Kasım 2011 11:38

-İtalya'da IMF devreye girecek ROMA (A.A) - 28.11.2011 - İtalyan basını, İtalya'da borç krizinin derinleşmesi halinde Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu ülkeye 600 milyar avroya varan oranda kredi sağlayacağını öne sürdü. İtalya'da yayım yapan La Stampa gazetesinin IMF kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ağır borç kriziyle mücadele eden İtalya'yı desteklemek için IMF, 400 ila 600 milyar avro aralığında bir kurtarma planı hazırlıyor. Gazete, söz konusu aralıkta kurtarma paketinin İtalya hükümetine, büyümeyi destekleyecek ekonomik reform paketi ile bütçe kesintilerinin uygulanması ve piyasaların güvenini yeniden kazanması için 12 ila 18 ay gibi bir zaman kazanma imkanı verebileceğini belirtti. Haberde, IMF'nin krediden alacağı faizin yüzde 4-6 seviyelerinde olacağı, bunun da borçlanma maliyeti yüzde 7'lerin üzerine çıkan İtalya için çok daha iyi bir borçlanma maliyeti olacağı ifade edildi.

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